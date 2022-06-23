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دولي

أول صور لتحطم طائرة ليبية على متنها وزراء في حكومة «الدبيبة»

أول صور لتحطم طائرة ليبية على متنها وزراء في حكومة «الدبيبة»
٠٨:١:٥٧ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشر موقع “روسيا اليوم” أول صور للطائرة الليبية التي تعرضت لأضرار نتيجة تحطمها بسقوطها في منطقة صحراوية بعد إقلاعها من أحد المطارات الليبية، وهي تقل عددًا من وزراء حكومة “الدبيبة”.

وظهرت الطائرة وقد تعرضت لأضرار في هيكلها، بينما أصيب عدد من الوزراء بإصابات ليست بالخطيرة، حسب روسيا اليوم.

بينما نفى “موقع “عين ليبيا” الإخباري نقلا عن مصادره، الأنباء المتداولة حول تحطم مروحية تقل وزراء في الحكومة خلال إقلاعها من مدينة جادو، موضحا أن ما حدث هو خلل فني في الطائرة أثناء إقلاعها.

وكان وسائل إعلام ليبية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط طائرة مروحية أثناء إقلاعها من جادو، “كانت تقل على متنها عددا من وزراء حكومة الدبيبة، من بينهم خالد مازن ومحمد الحويج”.

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تحطم طئرة حكومة الدبيبة ليبيا وزراء

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