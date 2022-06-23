الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«ملاحظات».. ميزة جديدة في تطبيق «تويتر»
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تقنية

«ملاحظات».. ميزة جديدة في تطبيق «تويتر»

«ملاحظات».. ميزة جديدة في تطبيق «تويتر»
٠٧:١:٣٥ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي أن شركة تويتر، تعمل حاليا على اختبار ميزة “ملاحظات” جديدة.

وأوضح الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة ستسمح للمغردين بنشر محتوى حر على تويتر دون حد لعدد الأحرف المسموح به.

وأضاف أنه “يمكن تضمين الصور ومقاطع الفيديو والتغريدات الأخرى في الملاحظة، ويمكن أيضا للمغرد مشاركة ملاحظاتهم عبر التغريدات، وستظهر ملاحظاتهم المنشورة في ملفاتهم الشخصية على تويتر”.

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