تونس.. اعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن السلطات التونسية ألقت القبض على رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي.

كما أكد الخبر وزير الصحة التونسي السابق، عبد اللطيف المكي، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشور يؤكد فيه القبض على رئيس الوزراء الأسبق، نقلًا عن زوجة الأخير.

وكتب “المكي” :” أفادتني زوجة السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق انه تم اقتياده من قبل عناصر أمنية عندما كان في مكان عمومي مع عائلته بحجة أن له قضية بتونس”.