الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
اشتُهر بالقتل والتجسس واغتيال المعارضين.. من هو رئيس استخبارات «الحرس الثوري الإيراني» الجديد؟!
بطريقة مبتكرة.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة بمطار الكويت
تاريخ «أسود» في معاملة «العبيد».. ملاحقة قضائية لجامعة «هارفارد»
امرأة أمريكية مختطفة تمرر «استغاثة» للشرطة عبر طلب وجبة «أونلاين»
ما الكمية التي يحتاجها الحاج من السوائل يوميًا لتفادي الإعياء بسبب الحرارة؟
بعد إلغاء تطبيق الإجراءات الاحترازية.. هل سنستغني عن توكلنا؟ (فيديو)

دولي

اشتُهر بالقتل والتجسس واغتيال المعارضين.. من هو رئيس استخبارات «الحرس الثوري الإيراني» الجديد؟!

اشتُهر بالقتل والتجسس واغتيال المعارضين.. من هو رئيس استخبارات «الحرس الثوري الإيراني» الجديد؟!
٠٨:١:٣٧ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

بعد إقالة حومة طهران لحسين طائب؛ أحد أقوى الرجال بجهاز استخبارات الحرس الثوري، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة، ودون إبداء أسباب، فمن هو رئيس استخبارات الحرس الثوري الجديد؛ محمد كاظمي؟

وصف بأنه “صياد الجواسيس” حيث شارك في تنفيذ عمليات خارجية تجسسية وعملياتية ضد المعارضين واختطافهم واغتيالهم.

وعمل فترة على كشف عناصر مخترقة، ومنذ حينها عرف الرجل بهذا الاسم؛ يبلغ كاظمي نحو 65 عاماً من العمر، وهو من أهالي مدينة سمنان.

برز اسم “كاظمي” خلال ما عرف باسم “مسلسل القتل” لتصفية المفكرين والشعراء والكتاب المعارضين في 1998 بفترة رئاسة محمد خاتمي، محاولة من السلطات وضع حد لتلك الفضيحة وإبعاد التهمة عن النظام، فكلف كاظمي بالتحقيق مع عناصر في المخابرات اتهموا بتنفيذ تلك الجرائم.

كما يعتبر كاظمي قريب من رجل الدين أصغر حجازي، المسؤول الأمني الأول عن بيت المرشد وعن فرقة خاصة من الحرس الثوري مهمتها حماية أمن وسلامة المرشد الإيراني علي خامنئي.

كان عضوا باللجنة الثورية التي تشكلت لمواجهة ما وصف بـ”القوى المعارضة للثورة” والتي انضمت بعد فترة وجيزة إلى وزارة المخابرات الإيرانية.

وشغل منصبا بمنظمة حماية المعلومات في الحرس الثوري (ساحفاسا)، حيث كان يعرف بــ”رجل الظل” بسبب أنشطته السرية خلف الستار.

الكلمات الدلالية:
اسختبارات إيرانية اغتيال المعارضين الحرس الثوري محمد كاظمي

مواد ذات صلة

المزيد
اليمن.. توقف تلفزيون عدن عن البث إثر قصف الحوثيين

اليمن.. توقف تلفزيون عدن عن البث إثر قصف الحوثيين

منذ 7 سنوات
مدرجة على القائمة الحمراء.. البحرين تعلق دخول القادمين إليها من 5 دول

مدرجة على القائمة الحمراء.. البحرين تعلق دخول القادمين إليها من 5 دول

منذ سنة واحدة
قيادي بالحرية والعدالة: غرة رمضان موعد النصر وعودة مرسي لحكم مصر

قيادي بالحرية والعدالة: غرة رمضان موعد النصر وعودة مرسي لحكم مصر

منذ 9 سنوات
أرقام مرعبة.. «المرصد السوري» يكشف عدد الخسائر البشرية في سوريا خلال شهر

أرقام مرعبة.. «المرصد السوري» يكشف عدد الخسائر البشرية في سوريا خلال شهر

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *