«الزكاة والضريبة والجمارك» تجيب عن أبرز التساؤلات عن منصة «البنود الزكوية»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن منصة البنود الزكوية هي خدمة لتمكين المحاسبين والمختصين من التعرف على المعالجات الزكوية للبنود المحاسبية.

وأجابت الهيئة، على سؤال “هل يمكن إضافة بند زكوي غير موجود في المنصة؟ بقولها “نعم وسيضاف بعد تحليله ودراسته من قبل الإدارة المختصة.

وعن أبرز الحقول الموجودة في منصة البنود الجمركية أوضحت الهيئة أنها تشمل التالي:

– اسم البند

– التصنيف المحاسبي

– البيانات التوضيحية

– المعالجة الزكوية

يذكر أن منصة البنود الزكوية هي خدمة مخصصة للمهتمين والمختصين لتمكينهم من التعرف على المعالجات الزكوية لبنود قائمة المركز المالي وفقاً للائحة التنفيذية لجباية الزكاة، والقواعد التابعة لها؛ وذلك عبر أداة بحث وفرز تمكن المستفيد من البحث باسم البند أو تصنيفه المحاسبي للوصول إلى المعالجة الزكوية الخاصة به.