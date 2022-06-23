الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
امرأة أمريكية مختطفة تمرر «استغاثة» للشرطة عبر طلب وجبة «أونلاين»
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امرأة أمريكية مختطفة تمرر «استغاثة» للشرطة عبر طلب وجبة «أونلاين»

امرأة أمريكية مختطفة تمرر «استغاثة» للشرطة عبر طلب وجبة «أونلاين»
٠٨:١:٥٩ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

استطاعت فتاة أمريكية «مختطفة» من إرسال رسالة استغاثة عبر تطبيق طلب طعام «أونلاين» فكانت سببا في إنقاذها من أيدي خاطفيها.

وكان الشخص المختطف قد سحب الهاتف من الفتاة لكنها استطاعت استعادتها منه لطلب الطعام؛ وخلال طلبها للطعام سجلت الفتاة في خانة التعليقات «أرجوكم اتصلوا بالشرطة.. وابقوا الأمر سريا».

وتلقى موظفون في المطعم طلب الفتاة واستغاثتها؛ حيث تلقت موظفة المطعم الاستغاثة فاتصلت بالشرطة، مضيفة «كانت أشبه بمباراة وكنا ننتظر ماذا سيحدث، لم نكن نعرف إن الأمر حقيقيا أم مزيفا».

وبالفعل استجابت شرطة نيويورك للبلاغ، وعندما فتح المختطف الباب، متوقعا أن يجد عامل توصيل الطلبات، فوجئ بضباط من مكتب شرطة نيويورك الذين اعتقلوه ووجهوا له تهمة الخطف.

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استغاثة للشرطة توصيل الطلبات خطف فتاة شرطة نيويورك طلب وجبة

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