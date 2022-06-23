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محليات

شرطة الرياض تضبط 4 مواطنين لسطوهم على محال تجارية

شرطة الرياض تضبط 4 مواطنين لسطوهم على محال تجارية
٠٦:١:٣٩ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين لسطوهم على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من أموال.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

على الجانب الآخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
جرائم سطو شرطة الرياض محل تجارية

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