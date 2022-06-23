شوق وحنين لـ«الحرم».. مشاعر حجاج فلسطين لحظة وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عبر عدد من حجاج فلسطين عن مشاعرهم وشوقهم لبيت الله الحرام، بعد وصوله للمملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

وقال أحد الحجاج لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إن مشاعره لا توصف بوصوله لأرض الحرم، مثمناً جهود المملكة في خدمة الحجيج وضيوف الرحمن وتسخير كل ما يمكن لراحتهم.

كما عبرت حاجة فلسطينية عن مشاعرها، مؤكدة أنها لتوصف بعد انتظارها أعوام حتى وصولها لأرض الحرمين الشريفين.

يذكر أن فوجاً يضم حجاج فلسطين وصل، اليوم الخميس، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا.