متحدث الصندوق العقاري يوضح حقيقة تأثر أو إلغاء القرض المدعوم (فيديو)

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أكد المتحدث باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، استمرار القرض العقاري المدعوم، موضحا أن الباقات الجديدة المعلن عنها هي باقات إضافية.

وأضاف العصيمي في مداخلة مع قناة “العربية” : “الباقات الخمس المعلن عنها هي خيارات إضافية بإمكان المستفيد اختيار واحدة منهم ، ولكن لا يمكن الدمج بين خيارين في وقت واحد”.

وقال حمود العصيمي “لا يمكن أن يحصل على قرض عقاري مدعوم وفي الوقت ذاته بتقدم لأحد الباقات”.

يذكر أن برنامج سكني، أعلن مساء أمس الأربعاء، عن إطلاق 5 باقات دعم مالية اختيارية تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الدعم المالي المقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.

وتشمل باقات سكني الجديدة ما يلي:

1- باقة الدعم المقدم

2- باقة الإيجار

3- باقة الأثاث

4- باقة البناء الذاتي

5- باقة تجديد المسكن

ولفت برنامج سكني إلى أن التقديم على الباقات، من خلال موقع وتطبيق سكني الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة.