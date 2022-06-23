«الجوازات» تستقبل أول أفواج «ضيوف الرحمن» من اليمن عبر منفذ «الوديعة»

تواصل ـ واس:

استقبلت جوازات منفذ الوديعة الحدودي، الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية اليمن، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

استراحة الحجاج بمحافظة رنية أول طلائع الحجاج القادمين من اليمن

استراحة الحجاج بمحافظة رنية أول طلائع الحجاج القادمين من اليمن

استراحة الحجاج بمحافظة رنية أول طلائع الحجاج القادمين من اليمن

استراحة الحجاج بمحافظة رنية أول طلائع الحجاج القادمين من اليمن