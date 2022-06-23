«القاتل لا زال طليقا».. أول تعليق من والد الطالبة الأردنية إيمان إرشيد على اغتيالها داخل الجامعة

تواصل- فريق التحرير:

بكلمات حزينة وقلب منفطر، علق والد الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، على جريمة قتل ابنته داخل الجامعة، صباح اليوم الخميس، على يد أحد الأشخاص الذي أطلق عليها طلقات نارية ولاذ بالفرار.

وقال الأب، إنهم لا يعلمون من قتل ابنته ولا لماذا قتلها ولكنهم يريدون القصاص منه.

وأضاف في لقاء مع قناة العربية، إنه تواصل مع ابنته الساعة الثامنة صباحا وسألها متى ستذهب إلى البيت، وأخبرته أنها ستنتهي من امتحانها في العاشرة والربع تقريبا.. وعادت للتواصل معه في العاشرة، وبعدها بساعة تلقى اتصالا يخبره أن ابنته في المستشفى.

وتابع الوالد المكلوم: “ذهبت إلى مستشفى ابن الهيثم، ولقيتها متوفية.. للأمانة أنا اللي بقلبي إنه ليش يقتلها مش عاملة حاجة يعني.. مش عاملة إشي”.

وأضاف :” أنا كل يوم بجيبها وبوديها ع الجامعة.. بس هذا ظلم يعني.. هذا ظلم وقع علي أنا وعليها.. هي شو ذنبها.. بأي ذنب قتلت البنت هاي؟”.

وأشار الوالد إلى أنه يطالب بإعدام القاتل، وقال: “أنا لا بصلِح ولا بعطي عطوة.. ولا بعطي أي شيء.. إلا أقتص منه قصاص بحجم الجريمة”.

وحول هوية القاتل قال: “إحنا ولا بنعرف عنه حاجة .. ولا بنعرف عنه شيء لغاية الآن، أنا كنت عند مدير الشرطة قبل ساعتين، وحكالي إحنا لسه بنبحث عنه، عممنا عنه وإلى آخره.. الشرطة عم تشتغل”.