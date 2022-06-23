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مقطع مخل بالآداب يثير ضجة في البحرين.. وبيان عاجل من النيابة العامة
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دولي

مقطع مخل بالآداب يثير ضجة في البحرين.. وبيان عاجل من النيابة العامة

مقطع مخل بالآداب يثير ضجة في البحرين.. وبيان عاجل من النيابة العامة
٠٥:١:٣٤ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو مخل بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة خليجية في البحرين تظهر في مشاهد غير لائقة، ما أثار حالة من الغضب العارم بين الجميع مطالبين بالقبض عليهما.

وعلى الفور وبعد ساعات أصدرت النيابة العامة في البحرين، بيانًا أكدت فيه إلقاء القبض على الفتاة والشاب.

وحسب صحيفة الديار البحرينية، صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة خليجية في وضع مخل بالآداب العامة.

وتابع : أمرت النيابة بإحالتها ومتهم آخر إلى المحكمة الصغرى الجنائية عن تهم إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، والإتيان بفعل مخل بالحياء، والاستيراد بقصد الاستغلال لأغراض مخلة بالآداب العامة.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور ورود البلاغ، حيث استجوبت المتهمة التي نشرت المقطع المصور، والتي أقرت بصحته وبقيامها بنشره .

كما تم استجواب المتهم الذي باع الملابس التي ارتدتها المتهمة خلال مقطع الفيديو، وأمرت  بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة.

الكلمات الدلالية:
البحرين النيابة العامة فتاة خليجية مقطع مخل

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