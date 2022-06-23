الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة تبوك تقّدم تصریح الذبح للمطاعم والمطابخ عبر منصة «بلدي»
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التقنيات الحكومية

أمانة تبوك تقّدم تصریح الذبح للمطاعم والمطابخ عبر منصة «بلدي»

أمانة تبوك تقّدم تصریح الذبح للمطاعم والمطابخ عبر منصة «بلدي»
٠٥:١:٠١ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تقّدم أمانة منطقة تبوك خدمة تصریح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمطابخ لممارسة أعمال الذبح في أیام عید الأضحى المبارك من 10 – 13 ذي الحجة، حیث یمكن إصدار تصریح الخدمة لفترة محددة حتى تاریخ 1443/12/5ھـ، بدون رسوم وذلك لتسھیل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتهدف الأمانة من تقدیم ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتیاج في موسم الحج، والتخفیف عن أصحاب المنشآت وعملائھا وفق اشتراطات بلدیة محددة تسهم في تقديم الخدمة بطریقة منظمة وصحیة.

الكلمات الدلالية:
الأضاحي تصريح الذبح عيد الأضحى منصة بلدي

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