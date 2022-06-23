الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة على مرتفعات عسير تصب في وادي الحياة
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مناطق ومحافظات

شاهد.. أمطار غزيرة على مرتفعات عسير تصب في وادي الحياة

شاهد.. أمطار غزيرة على مرتفعات عسير تصب في وادي الحياة
٠٥:١:٥٦ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

هطلت أمطار غزيرة على منطقة عسير، اليوم الخميس، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الأمطار في وادي الحياة عصر اليوم، بعد أمطار شهدتها أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم، تنبيهاً تضمن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية متدنياً في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

الكلمات الدلالية:
الارصاد امطار عسير وادي الحياة

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