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اجتماع نادر للكواكب.. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة فجر الجمعة
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محليات

اجتماع نادر للكواكب.. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة فجر الجمعة

اجتماع نادر للكواكب.. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة فجر الجمعة
٠٥:١:٠٢ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة والوطن العربي صبيحة يوم غد الجمعة بمشيئة الله.

وقال فلكية جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستعد الراصدون في المملكة والوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة ، 24 يونيو 2022”.

 

وأضافت الجمعية الفلكية بجدة “ستصطف الكواكب الخمسة المرئية – عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل على التوالي – مع وجود القمر ومشاهدة بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة”.

 

الكلمات الدلالية:
اجتماع الكواكب جدة سماء المملكة فلكية جدة

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