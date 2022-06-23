اجتماع نادر للكواكب.. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة فجر الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة والوطن العربي صبيحة يوم غد الجمعة بمشيئة الله.

وقال فلكية جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستعد الراصدون في المملكة والوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة ، 24 يونيو 2022”.

وأضافت الجمعية الفلكية بجدة “ستصطف الكواكب الخمسة المرئية – عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل على التوالي – مع وجود القمر ومشاهدة بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة”.