تحطم مروحية تقل وزراء في حكومة «الدبيبة» عقب إقلاعها من مطار جادو الليبي

تواصل- فريق التحرير:

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، بتحطم مروحية تقل وزراء في حكومة الدبيبة خلال إقلاعها من مطار جادو الليبي.

ونقلت القناة الخبر عن مصادر لم تسمها، فيما لم تتكشف معلومات رسمية حول هذا الحادث.

وأمس طالب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا جميع المؤسسات بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية.

جاء ذلك في كلمة مصورة لباشاغا في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بالتزامن مع انتهاء “خارطة الطريق” التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا: “أهيب بجميع الجهات والمؤسسات المالية والقضائية والأمنية والعسكرية والمدنية بأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية والأخلاقية بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية “.

وأضاف: “كل من يخالف ذلك يعد خارجا عن القانون والشرعية”، مؤكدا للمجتمع الدولي أن حكومته “ستكون جادة وفاعلة بالعمل على توفير متطلبات إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها “.