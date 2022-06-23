إمام المسجد الحرام الشيخ الدوسري يحصل على درجة الأستاذية في الفقه

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حصل الشيخ الدكتور ياسر الدوسري إمام المسجد الحرام على درجة الأستاذية في الفقه من جامعة أم القرى.

وهنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري إمام المسجد الحرام وعضو المجلس الاستشاري بالرئاسة بمناسبة حصوله على درجة الأستاذية في الفقه من جامعة أم القرى.

وتمنى الشيخ السديس لفضيلته مزيداً من التوفيق والسداد في مسيرته العلمية وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يرزقه الدرجات العالية في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم.