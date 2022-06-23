الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أسرع وأسهل طريقة لاستعادة حسابك في الواتساب حال اختراقه
«القاتل لا زال طليقا».. أول تعليق من والد الطالبة الأردنية إيمان إرشيد على اغتيالها داخل الجامعة
اجتماع نادر للكواكب.. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة فجر الجمعة
بدولة عربية.. ضابط يسيطر على شخص يحمل قنبلة يدوية قبل تفجيرها في عائلته (فيديو)
أمانة تبوك تقّدم تصریح الذبح للمطاعم والمطابخ عبر منصة «بلدي»
مقطع مخل بالآداب يثير ضجة في البحرين.. وبيان عاجل من النيابة العامة

محليات

إمام المسجد الحرام الشيخ الدوسري يحصل على درجة الأستاذية في الفقه

إمام المسجد الحرام الشيخ الدوسري يحصل على درجة الأستاذية في الفقه
٠٤:١:٢٦ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حصل الشيخ الدكتور ياسر الدوسري إمام المسجد الحرام على درجة الأستاذية في الفقه من جامعة أم القرى.

وهنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري إمام المسجد الحرام وعضو المجلس الاستشاري بالرئاسة بمناسبة حصوله على درجة الأستاذية في الفقه من جامعة أم القرى.

وتمنى الشيخ السديس لفضيلته مزيداً من التوفيق والسداد في مسيرته العلمية وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يرزقه الدرجات العالية في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم.

الكلمات الدلالية:
إمام الحرم الشيخ ياسر الدوسري الفقه جامعة أم القرى درجة الأستاذية

مواد ذات صلة

المزيد
اتهام طالبين بإحراق مدرسة متوسطة في المدينة المنورة

اتهام طالبين بإحراق مدرسة متوسطة في المدينة المنورة

منذ 8 سنوات
مصدر لـ«تواصل»: مرضى الصحة النفسية بجدة «يهربون».. والإدارة: لسنا مقر احتجاز

مصدر لـ«تواصل»: مرضى الصحة النفسية بجدة «يهربون».. والإدارة: لسنا مقر احتجاز

منذ 6 سنوات
توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

منذ 3 سنوات
خادم الحرمين يرعى تسليم جوائز الملك فيصل العالمية (صور)

خادم الحرمين يرعى تسليم جوائز الملك فيصل العالمية (صور)

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *