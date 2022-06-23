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«الاستئناف» تلغي حكم «الإعدام» بحق قاتل الكويتية «فرح أكبر»
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دولي

«الاستئناف» تلغي حكم «الإعدام» بحق قاتل الكويتية «فرح أكبر»

«الاستئناف» تلغي حكم «الإعدام» بحق قاتل الكويتية «فرح أكبر»
٠٤:١:٢٩ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

ألغت محكمة الاستئناف في الكويت اليوم الخميس، حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام المتهم بقتل المغدورة فرح أكبر، وقضت له بالحبس المؤبد.

وطبقا لصحيقة “القبس” الكويتية؛ أكدت محكمة الاستئناف، أن المتهم يستحق هذه العقوبة، والتفتت عن الطلبات الأخرى.

وقال المحامي عبدالمحسن القطان: “بصفتي وكيل ورثة المغدورة فرح أكبر سنتقدم بطلب للنيابة العامة لتمييز الحكم وكذلك بالطعن أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر باستبدال عقوبة حكم الإعدام لقاتلها إلى عقوبة الحبس المؤبد، وسنطالب بالإعدام مجددا”.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكما بالإعدام الثلاثاء 6 يوليو 2021، بحق مواطن كويتي قتل مواطنة بعد اختطافها وطعنها حتى الموت، أمام أعين ابنتها.

وجاء قرار المحكمة بعد شهرين من ارتكاب الجاني جريمته، وهو حكم غير نهائي.

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حكم الإعدام فرح أكبر قاتل الكويتية محكمة الاستئناف

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