وفاة 6 وإصابة 24.. تفشي مرض خطير بين «المثليين جنسيًا» في ولاية فلوريدا الأمريكية

تواصل- فريق التحرير :

بعد انتشار مرض جدري القرود بين الشواذ، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في أمريكا، تفشى مرض المكورات السحائية بين المثليين في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وحسب المركز فإنه تم تسجيل 24 حالة و6 وفيات حتى الآن، ووصف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) انتشار المرض بأنه “واحدة من أسوأ حالات تفشي مرض المكورات السحائية بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة”.

وقال المركز في بيان رسمي، إن وزارة الصحة في فلوريدا أبلغت عن ما لا يقل عن 24 حالة و6 وفيات بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

وأضاف أن مركز السيطرة على الأمراض فتح تحقيقا في تفشي مرض المكورات السحائية في فلوريدا، ويتعاون حاليا مع وزارة الصحة في الولاية لاكتشاف المزيد.