وظائف شاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال التمريض بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران – وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
- – شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.
- – لا يشترط الخبرة المسبقة.
- – تصنيف من هيئة التخصصات الصحية ( أخصائي تمريض ).
مكان العمل:
- – مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
رابط التقديم:
– وأشارت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).