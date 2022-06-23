الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال.. «النيابة العامة» تحدد عقوبة من يرتكب هذه المخالفات مع «ضيوف الرحمن»
وفاة 6 وإصابة 24.. تفشي مرض خطير بين «المثليين جنسيًا» في ولاية فلوريدا الأمريكية
وظائف شاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
التعليم تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على «أحد رفيدة»
أول تعليق من الجامعة الأردنية على مقتل الطالبة «إيمان إرشيد»

فرص

وظائف شاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
٠٣:١:٠٢ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال التمريض بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران – وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

  • – شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.
  • – لا يشترط الخبرة المسبقة.
  • – تصنيف من هيئة التخصصات الصحية ( أخصائي تمريض ).

مكان العمل:

  • – مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

رابط التقديم:

– وأشارت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وظائف وظائف شاغرة وظائف لحملة البكالوريوس

مواد ذات صلة

المزيد
 بدء القبول ببرنامج الدبلوم الشرعي في الخرج الأحد المقبل

 بدء القبول ببرنامج الدبلوم الشرعي في الخرج الأحد المقبل

منذ 8 سنوات
«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم

«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم

منذ 4 سنوات
مطلوب «كتاب عدل».. الرابط وشروط التقديم

مطلوب «كتاب عدل».. الرابط وشروط التقديم

منذ 3 سنوات
وظيفة شاغرة في ميناء الجبيل التجاري

وظيفة شاغرة في ميناء الجبيل التجاري

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *