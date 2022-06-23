وظائف شاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال التمريض بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران – وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– تصنيف من هيئة التخصصات الصحية ( أخصائي تمريض ).

مكان العمل:

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

رابط التقديم:

– وأشارت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).