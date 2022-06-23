الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال.. «النيابة العامة» تحدد عقوبة من يرتكب هذه المخالفات مع «ضيوف الرحمن»
وفاة 6 وإصابة 24.. تفشي مرض خطير بين «المثليين جنسيًا» في ولاية فلوريدا الأمريكية
وظائف شاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
التعليم تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على «أحد رفيدة»
أول تعليق من الجامعة الأردنية على مقتل الطالبة «إيمان إرشيد»

الفيديو

شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على «أحد رفيدة»

شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على «أحد رفيدة»
٠٣:١:٢٩ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

تشهد الآن محافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في تساقط كثيف لحبات البرد الكبيرة والمتوسطة، ونشاط للرياح السطحية؛ بحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصةً من المنطقة الشرقية.

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصةً من المنطقة الشرقية.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

 

الكلمات الدلالية:
أحد رفيدة حبات البرد طقس اليوم منطقة عسير

مواد ذات صلة

المزيد
«إِنَّ اللَّه لا يَظلِمُ مِثقالَ ذَرَّةٍ».. تلاوة خاشعة للشيخ «الجهني» من الحرم المكي (فيديو)

«إِنَّ اللَّه لا يَظلِمُ مِثقالَ ذَرَّةٍ».. تلاوة خاشعة للشيخ «الجهني» من الحرم المكي (فيديو)

منذ سنتين
قبل ساعات من رفع التصاريح.. ازدحام المعتمرين في صحن الطواف

قبل ساعات من رفع التصاريح.. ازدحام المعتمرين في صحن الطواف

منذ 8 ساعات
أردوغان يقلد خادم الحرمين وسام الجمهورية التركية

أردوغان يقلد خادم الحرمين وسام الجمهورية التركية

منذ 6 سنوات
شاهد.. إنقاذ رجل عالق أعلى عمارة

شاهد.. إنقاذ رجل عالق أعلى عمارة

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *