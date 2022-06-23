شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد على «أحد رفيدة»

تواصل ـ فريق التحرير:

تشهد الآن محافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في تساقط كثيف لحبات البرد الكبيرة والمتوسطة، ونشاط للرياح السطحية؛ بحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصةً من المنطقة الشرقية.

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصةً من المنطقة الشرقية.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.