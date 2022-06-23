أول تعليق من الجامعة الأردنية على مقتل الطالبة «إيمان إرشيد»

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بعد أيام من جريمة قتل طالبة جامعة المنصورة بمصر، أمام الجامعة وهي الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر لبشاعتها بعد نحر الطالبة على يد زميلها، شهدت المملكة الأردنية واقعة مشابهة اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، فقد اهتزت الأردن على وقع جريمة بشعة، بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على طالبة داخل الجامعة، حيث أرداها قتيلة وسط ذهول ورعب بين الطلاب.

وقال مصدر في الأمن العام الأردني لـ”سكاي نيوز عربية” إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، أدى إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.

وأضاف المصدر أنه نتج عن ذلك إصابتها، وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة لكنها فارقت الحياة، فيما باشرت السلطات التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وفي أول تعليق خرجت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ناعية وفاة الطالبة التي تدعى إيمان إرشيد، المنتمية إلى كلية التمريض الخاصة بها.

وكتبت الجامعة، في منشورها: “بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها إيمان ارشيد من كلية التمريض، وتتقدم أسرة الجامعة لأسرة الفقيدة بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته”.

كما تعهدت الجامعة الخاصة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة، بحسب وصفها.