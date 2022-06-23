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استشارية أسرية: 4 فوائد لقراءة القصص للأطفال قبل النوم
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الطفل

استشارية أسرية: 4 فوائد لقراءة القصص للأطفال قبل النوم

استشارية أسرية: 4 فوائد لقراءة القصص للأطفال قبل النوم
٠٩:١:٥٧ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت نورة الشايع الاستشارية الأسرية، الوالدين بقراءة القصص للأطفال قبل النوم لتنمية مداركهم.

وقالت الشايع، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن قراءة القصص للأطفال قبل النوم تحقق العديد من الفوائد:

1- تعليم القيم النبيلة التي وردت في القصة بطريقة تناسب و تلائم عمر الطفل

2- تنمية مخيلة الطفل و توسيع مداركه

3- غرس حب العلم و المعرفة منذ الصغر

4- توطيد الصلة بين الطفل و أبويه و زرع ذكريات جميلة لا تنسى

الكلمات الدلالية:
استشارية أسرية القصص قصص الأطفال

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