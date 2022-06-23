استشارية أسرية: 4 فوائد لقراءة القصص للأطفال قبل النوم
تواصل – فريق التحرير:
نصحت نورة الشايع الاستشارية الأسرية، الوالدين بقراءة القصص للأطفال قبل النوم لتنمية مداركهم.
وقالت الشايع، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن قراءة القصص للأطفال قبل النوم تحقق العديد من الفوائد:
1- تعليم القيم النبيلة التي وردت في القصة بطريقة تناسب و تلائم عمر الطفل
2- تنمية مخيلة الطفل و توسيع مداركه
3- غرس حب العلم و المعرفة منذ الصغر
4- توطيد الصلة بين الطفل و أبويه و زرع ذكريات جميلة لا تنسى
قراءة القصص للأطفال قبل النوم تحقق العديد من الفوائد:
– تعليم القيم النبيلة التي وردت في القصة بطريقة تناسب و تلائم عمر الطفل
– تنمية مخيلة الطفل و توسيع مداركه
– غرس حب العلم و المعرفة منذ الصغر
– توطيد الصلة بين الطفل و أبويه و زرع ذكريات جميلة لا تنسى
الدكتور:@Dr_alrahili
— نورة الشايع (@__sowk) June 17, 2022