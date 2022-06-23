التعليم تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت وزارة التعليم بدءاً من اليوم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، وفق الإجراءات المطوّرة للنقل؛ وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، إضافةً إلى تحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية.

وتتيح وزارة التعليم التقديم على إجراءات النقل من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الخميس1443/11/24هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 1443/11/30هـ، وصولاً إلى الإعلان عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي يوم الأحد 1443/12/25هـ، وفق عمليات مطوّرة تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية.

وتراعي الإجراءات المطوّرة التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين بمنحهم نقاطاً ومميزات إضافية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم، كما تتجه الإجراءات المطوّرة إلى تقليص قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة.

وتشمل إجراءات النقل المطوّرة لشـــاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة لتصبح سنة التقديم نقاطاً عن كل سنة حتى العام 1443هـ، بما يحفظ حقوق المتقدمين، ويتيح لهم مرونة في تعديل الرغبات.

وكذلك استبدال خدمة 20 سنة “بتاريخ التعيين”، وذلك بمنح كل متقدم ربع نقطة عن كل سنة خبرة، إلى جانب التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، بما يسهم في تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم

كما تتضمن الإجراءات الجديدة تعديل وزن عنصر المفاضلة من 10 إلى 5 درجات بالنسبة لمدير المدرسة والمشرف التربوي، مع إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية بحيث تكون 10 نقاط لقصير المدى و15 نقطة لطويل المدى.​