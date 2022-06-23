بعد ساعات من محاولة «اغتيال» فاشلة.. إقالة رئيس جهاز المخابرات التابع لـ «الحرس الثوري الإيراني»

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت قنوات ووسائل إعلام محسوبة على النظام الإيراني، اليوم الخميس، أن رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب عُزل من منصبه، وفي الوقت نفسه وردت أنباء غير مؤكدة عن محاولة اغتياله ونقله إلى المستشفى إثر إصابته.

وبث التليفزيون الإيراني قرار إقالة الحكومة الإيرانية اليوم الخميس، لرئيس جهاز المخابرات حسين طائب التابع للحرس الثوري.

ولم يذكر التلفزيون مزيدا من التفاصيل عن إقالة طائب الذي كان يعمل بمكتب الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قبل توليه منصب رئيس المخابرات في عام 2009.

يذكر أن وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال كانت قالت قبل أيام إن طائب يقف خلف محاولات استهداف صهاينة في تركيا.

وكشفت جهات أمنية تابعة لدولة الاحتلال عن معلومات وصلت إلى المخابرات؛ مفادها أن المسؤول الإيراني الذي كلف بتنفيذ عمليات استهداف لصهاينة في تركيا وغيرها، هو حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري وأنه قيد المتابعة.