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رقم قياسي عالمي بـ 170 جنسية.. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تدخل موسعة جينيس

رقم قياسي عالمي بـ 170 جنسية.. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تدخل موسعة جينيس
٠٢:١:٣١ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دخلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، وذلك بتحقيقها رقماً قياسياً عالمياً في تنوع عدد الجنسيات داخل القاعات الدراسية، إذ بلغت أكثر من 170 جنسية من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 50 لغة يتحدث بها طلابها.

وتضم الجامعة تسع كليات علمية متخصصة تُعنى بالشريعة والقرآن الكريم والسنة الشريفة واللغة العربية، وكليات أخرى تُعنى بالهندسة والحاسب الآلي والرياضيات والفيزياء والكمياء، ومعهداً للغة العربية لغير الناطقين بها.

كما تقدم الجامعة المنح الدراسية المجانية لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم، وذلك لنشر رسالة الإسلام السمحة للعالمين.

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الجامعة الإسلامية المدينة المنورة موسوعة جينيس موسوعة غينيس

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