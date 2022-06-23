شاهد.. قاضٍ هندي ينهال ضربًا بالعصا على شابين في الشارع لسبب غريب!

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نشرت وسائل إعلام، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء قاضٍ هندي على شابين في الشارع، إثر قيادتهما دراجة نارية.

وحسب إعلام محلي، أظهر الفيديو ‏قاضي دائرة فرعية في ولاية بيهار الهندية، وهو يضبط الشابين في شارع عام أثناء قيادتهما الدراجة النارية بلا خوذة .

ويظهر القاضي وهو يضرب الشابين بالعصا بشكل متكرر دون أي ردة فعل من منهما.

وأثار المقطع حالة من الغضب بين متداوليه في الهند مشيرين إلى أن القاضي تجاوز اختصاص عمله، حيث أن هذا من عمل الشرطة.