الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع 85 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11310 نقاط
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اقتصادية

تراجع 85 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11310 نقاط

تراجع 85 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11310 نقاط
٠٢:١:٢٧ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضًا 9.21 نقاط ليقفل عند مستوى 11310.67 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء، لسوق الأسهم، 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 331 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والمتحدة للتأمين، وجبسكو، ودراية ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رعاية، والدوائية، وإم آي سي، والتعاونية، وميدغلف للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.34%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبحر العرب، وإس تي سي، وسابك للمغذيات الزراعية، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 78.67 نقطة ليقفل عند مستوى 20728.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 524 ألف سهم تقاسمتها 2831 صفقة.

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أرامكو السعودية جلسة التداول مؤشر الأسهم الموازية مؤشر سوق الأسهم السعودية

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