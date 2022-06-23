“الاتصالات” تدعو العموم لأمر عاجل يخص الشبكات غير الأرضية

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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم لتقديم مرئياتهم حول تنظيمات الشبكات غير الأرضية ووثيقة معلومات مزاد الشبكات غير الأرضية

كما دعت الهيئة عموم المهتمين في مجال الشبكات غير الأرضية محليًا ودوليًا، لتقديم مرئياتهم حول:

1 – وثائق تنظيمات الشبكات غير الأرضية.

2 – وثيقة معلومات مزاد الشبكات غير الأرضية في النطاق 2100 ميجاهرتز.

​وأوضحت أن الهدف من الدعوة هو تمكين تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية واستكمالا لتنفيذ خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023، وذلك من أجل:

1 – رفع كفاءة استخدام الطيف الترددي.

2 – تعزيز تغطية خدمات النطاق العريض اللاسلكي.

3 – تبني التقنيات الحديثة في الشبكات غير الأرضية.

وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن أبرز التقنيات المستهدفة هي:

1 – الإنترنت عبر الطائرات “AZG”.

2 – الجيل الخامس من خلال” MSS/CGC”.

3 – خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة “”MSS.

4 – إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية ” IOT/MSS”.

5 – المنصات عالية الارتفاع.

6 – المنصات منخفضة الارتفاع.

7 – تكامل مكونات الجيل الخامس الأرضية والساتلية (MSS/CGC).

وأضافت أنها أجرت مراجعة شاملة لتنظيمات الشبكات غير الأرضية، وذلك لتمكين مختلف التقنيات الحديثة وتسهيل الاستثمار في هذه التقنيات بالمملكة، وقد نشرت مقترحها حول تهيئة البيئة التنظيمية لترخيص تلك الاستخدامات في المملكة من خلال:

1 – وثيقة تنظيمات تسجيل الأقمار الصناعية الأجنبية.

2 – وثيقة تنظيمات تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية (NTN).

3 – وثيقة تنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (NTN).

ووجهت الهيئة دعوتها لجميع المرخصين الحاليين والمستثمرين والمهتمين في مجال الشبكات غير الأرضية محليًا ودوليًا لتقديم المرئيات المدعمة بالتفاصيل والمبررات اللازمة حول تنظيمات الشبكات غير الأرضية، مؤكدة أن نهاية فترة استقبال المرئيات سيكون -بمشيئة الله- يوم 17 يوليو القادم.