تحديث لتطبيق “جوجل نيوز” على سطح المكتب يفاجئ المستخدمين

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فاجأت شركة “جوجل” متابعي تطبيقها الإخباري “جوجل نيوز/ Google News”، الذي يقدم خدمة الأخبار المجمعة، كاشفة عن تحديث جديد للتطبيق عبر أجهزة سطح المكتب “الكمبيوتر” أو”اللاب توب”.

وأفصحت الشركة عن الشكل الجديد للتطبيق على أجهزة سطح المكتب، الذي يحمل تصميما جديدا لتسهل على المستخدمين العثور على الأخبار المحلية التي يبحثون عنها.

ومن ضمن مميزات التصميم الجديد، وضع قسم “أهم الأخبار” أعلى الشاشة، لتظهر أهم الأخبار العالمية والمحلية والاختيارات الشخصية للمستخدم.

ووفق ما أعلنته “جوجل” عبر مدونتها، يتم تخصيص تصميم سطح المكتب الجديد بحيث يتم عرض قسم “الملخص” والأخبار المحلية، وأفضل الاختيارات، في أعمدة مختلفة في صفحة واحدة.

ويسمح المظهر الجديد، للمستخدم، بمتابعة أهم الأخبار من خلال تقديم أهم الأخبار في العموم، والأخبار المحلية بصفة خاصة، والاختيارات المخصصة بحسب اهتمامات المستخدم.

وضمن المميزات التي حملها التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الآن استخدام زر “التصفية” لإضافة مواقع متعددة إلى قسم الأخبار المحلية، حيث سيسمح لهم ذلك بتلقي أخبار عن المدن التي يختارونها.

وأيضا، وسعت “جوجل” قسم “التحقق من صحة الأخبار” الموجود على سطح المكتب، لتوفير مزيد من المصداقية حول صحة المحتوى المعروض، جنبًا إلى جنب مع تقييم التحقق من صحة الحقائق من المنظمات المستقلة.

وكانت “جوجل” أجرت تحديثات على البحث والأخبار لمعالجة انتشار المعلومات المضللة، وفي العام الماضي، قامت بتعديل البحث لإعلام المستخدمين بالقصص سريعة التطور، وإضافة قسم حول هذه النتيجة، متاح حاليًا بأكثر من 20 لغة.