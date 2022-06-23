الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أفران لحرق الأموال.. “تسلا” تخسر مليارات الدولارات لهذا السبب 
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دولي

أفران لحرق الأموال.. “تسلا” تخسر مليارات الدولارات لهذا السبب 

أفران لحرق الأموال.. “تسلا” تخسر مليارات الدولارات لهذا السبب 
٠١:١:١٨ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن المصانع الجديدة لشركة تسلا في ألمانيا والولايات المتحدة تخسر مليارات الدولارات.

وأرجع “ماسك” الخسارة لنقص البطاريات وتعطل الإمدادات في الصين، واصفا مصانع الشركة في برلين وأوستن بولاية تكساس الأمريكية بأنها أفران عملاقة لحرق الأموال.

وأدى الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين هذا العام، بما في ذلك شنجهاي حيث يوجد مصنع ضخم لشركة تسلا، إلى زيادة صعوبة التشغيل بالنسبة للشركات المصنعة، بحسب بي بي سي.

كان ماسك قد حذر من إمكانية تقليص الوظائف في الشركة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية: “مصانع الشركة في برلين وأوستن عبارة عن أفران عملاقة لحرق الأموال في الوقت الحالي. إنها حقا مثل أصوات الزئير ، وهي أصوات النقود التي تحترق”.

الكلمات الدلالية:
الصين ايلون ماسك تسلا تويتر

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