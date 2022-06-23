الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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بـ 46 درجة مئوية.. الرياض تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

بـ 46 درجة مئوية.. الرياض تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
٠١:١:٣٤ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت الرياض، اليوم، أعلى درجة حرارة من بين مدن ومناطق المملكة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 46 درجة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الصيف الحالي.

في الوقت نفسه، سجلت أبها أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث سجلت 31 درجة مئوية. ووفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد، تستمر الأجواء الحارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

وكشف خبير الأرصاد عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد، فإنه مُتوقع اليوم، أجواء من حارة إلى حارة جدًا على مناطق مختلفة من المملكة والخليج، كما أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان واليمن وما بين عُمان والإمارات ، ورياح مثيرة للغبار من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية وجنوب غرب حائل.

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا تضمن أمطار رعدية مع ارتفاع في درجات الحرارة مصحوب برياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء ومناطق من المملكة، لافتًا إلى أن الحالة المتوقعة من الأجواء الحارة والأمطار والرياح والأتربة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى المساء.

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الكلمات الدلالية:
أبها الأرصاد الرياض حالة الطقس درجات الحرارة

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