يوفر 588 وحدة.. “سكني” يعلن بدء الحجز بمشروع “بيوت تلال” بالرياض

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أعلن برنامج ” سكني” المخصص لتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، عن فتح باب الحجز لمشروع “بيوت تلال” شمالي العاصمة الرياض، والذي يوفر 588 وحدة سكنية جديدة.

وأوضح البرنامج أن المشروع المقام بحي النرجس شمالي الرياض، على مساحة تتجاوز 148 ألف م2، وتبلغ مساحة الأرض من 250 إلى 400 م2، فيما تبلغ مساحة البناء 338 و351 م2.

ويمكن الحجز في المشروع عبر منصة “سكني” من ( هنا ) أو عبر التطبيق من ( هنا ).

كان “سكني” أعلن، أمس، عن إطلاق 5 باقات دعم مالية اختيارية تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الدعم المالي المقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.

وتشمل باقات سكني الجديدة ما يلي:

1- باقة الدعم المقدم

2- باقة الإيجار

3- باقة الأثاث

4- باقة البناء الذاتي

5- باقة تجديد المسكن

ولفت برنامج سكني إلى أن التقديم على الباقات، من خلال موقع وتطبيق سكني الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة.

وفي وقت سابق، أعلن برنامجُ سكني إصدار 12401 عقدٍ إلكترونيّ للأراضي المجانية السكنية للأسر بالمملكة المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام 2022م حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك عبر تطبيقه الإلكتروني تمهيداً لبدء أعمال البناء من المستفيدين، وذلك ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج؛ لتسهيل تملّك المسكن الأول؛ بهدف رفع نسبة تملك الأسر بالمملكة إلى 70% بحلول العام 2030م تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضحَ سكني أنَّ عقودَ الأراضي شملت 3271 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و2438 أرضاً في منطقة الرياض، و1785 أرضاً في المنطقة الشرقية، و1005 أراضٍ في منطقة القصيم، و899 أرضاً في منطقة نجران، و803 أراضٍ في منطقة جازان، و796 أرضاً في منطقة عسير، و506 أراضٍ في منطقة حائل، و415 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و129 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و174 أرضاً في منطقة الباحة، و100 أرض في منطقة الجوف، إضافة إلى 80 أرضاً في منطقة تبوك.