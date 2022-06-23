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الغذاء والصحة والطقس.. تعرف على أهم الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام

الغذاء والصحة والطقس.. تعرف على أهم الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام
٠١:١:٠٧ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تستمر الجهات الحكومية والهيئات والوزارات، في استعداداتها لموسم الحج 1443 هـ، ساعية إلى تحسين خدماتها المقدمة، والتيسير على ضيوف الرحمن، في كافة الجوانب المتعلقة، ومنها تأمين وسائل نقل الأغذية، وكذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة للحجيج، كما تشمل أيضا تقديم خدمات معرفة حالة الطقس والأجواء على المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين.

وعلى هذا الصعيد، قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تمديد فترة تقديم طلبات نماذج المطابقة الخاصة بوسائل نقل الأغذية للمنشآت الخاضعة لرقابتها، وذلك لتسهيل عملية فحص وسائل نقل الأغذية عبر منافذ الدخول بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن آلية التقديم تتطلب التحقق من سلامة وسائل النقل وتلبيتها للاشتراطات الصحية والفنية، وتعبئة التقييم الذاتي الخاص بوسيلة النقل عبر الرمز القارئ “الباركود”، ومن ثم يتم إصدار نموذج المطابقة في حال استيفاء وسيلة النقل لاشتراطات وسائل النقل المعتمدة.

وشددت “الهيئة” على أهمية تسجيل الدخول للنظام من خلال اسم المستخدم المسجل في نظام الغذاء (FIRS) أو نظام غد.

يذكر أن “الغذاء والدواء” بدأت باستقبال الطلبات أمس (الثلاثاء) 22 ذو القعدة 1443هـ الموافق 21 يونيو 2022م وتستمر حتى 15 ذو الحجة 1443هـ الموافق 14 يوليو 2022م.

وفي سياق مواز، أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم، النافذة الإلكترونية لطقس المشاعر المقدسة، ضمن البرامج التشغيلية لأعمال المركز، استعداداً لموسم حج هذا العام، وتتضمن نافذة طقس المشاعر، معلومات الرصد اليومية، وعلى مدار الساعة، على المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.

من جانبه، أوضح المدير العام لإدارة توقعات الطقس والمناخ بالمركز، حمزة كومي، أن النافذة تحتوي تقريرًا عامًا للطقس في موسم الحج وعدداً من الخدمات والمعلومات التي تخدم المستفيدين والعاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام ، تشمل النافذة المشاعر المقدسة منى، عرفات ومزدلفة، إضافةً إلى مدن العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، وجدة.

وبين أن النافذة تتيح للمستفيدين معرفة توقعات الطقس خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة، شاملة حالة الطقس، درجتي الحرارة العظمى والدنيا، اتجاه الرياح وسرعتها، أعلى وأقل نسبة رطوبة، والظواهر الجوية، فيما يحتوي لوحة توضح درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية لمدة خمسة أيام.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أطلقت خطتها التشغيلية لموسم الحج 1443 هـ، وشملت العديد من الخدمات وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.

وقال د. عبد الوهاب الرسيني، وكيل رئيس شؤون الحرمين للحوكمة، إن الخطة التشغيلية لموسم الحج روعي فيها جودة الخدمات، وتوفير كل ما يمكن لأداء العبادات على الوجه الصحيح.

وأضاف أن البعد الثاني الذي تم التركيز عليه هو أنسنة الخدمات ومراعاتها للخصائص الديموجرافية والتنوع الثقافي والاجتماعي لضيوف الرحمن، وأيضا مراعاة تنوع العمر والنوع والثقافات، التعاون مع “شركاء النجاح” وتوزيع الأدوار.

ولفت الرسيني إلى مراعاة الخطة للوقاية البيئية، في ظل نجاح المملكة في مكافحة جائحة كورونا والتعامل معها، وسعيها لاستثمار هذا النجاح والمحافظة عليه.

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