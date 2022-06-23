وداعًا للتغريدات القصيرة.. “تويتر” يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة للمحتوى الطويل

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أنه بصدد اختبار ميزة جديدة بشأن الكتابة الطويلة التي ستسمح للمستخدمين بنشر محتوى حر على المنصة دون حد لعدد الأحرف.

وأكدت الشركة المالكة للموقع، أنها بدأت في إتاحة ميزة “ملاحظات” لعدد محدود من المستخدمين في أربع دول.

وأوضحت أن ميزة “الملاحظات” هي عبارة عن هيئة مشاركات مدونة تظهر داخل المنصة بدون القيود النموذجية للتغريدة، حيث لا تتضمن حدًا لعدد الأحرف، وتُمكن المستخدمين تضمين الصور ومقاطع الفيديو والتغريدات الأخرى في الملاحظة.

وأضافت أن الميزة الجديدة تمكن المستخدمين أيضًا، من مشاركة ملاحظاتهم عبر التغريدات، على أن تظهر ملاحظاتهم المنشورة في ملفاتهم الشخصية على المنصة.

وأشارت إلى أن الميزة تهدف إلى منح المستخدمين بديلاً للكتابات الطويلة دون الحاجة إلى نشر الكتابة في مكان آخر ثم مشاركتها على المنصة، وذلك سعيًا إلى ملء ذلك الحيز المفقود.

يأتي هذا في الوقت الذي أوصى فيه مجلس إدارة شركة تويتر بالإجماع، حاملي الأسهم بالموافقة على بيع الشركة إلى الملياردير إيلون ماسك، الذي أكد رغبته في المضي قدمًا للاستحواذ على المنصة العالمية.