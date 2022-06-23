4 أسباب رئيسة للكوابيس والأحلام المزعجة

تواصل – فريق التحرير:

يعمل العلماء بشكل متواصل، لفهم مناطق وأجزاء في أدمغة البشر، لازالت عصية على الاستكشاف، ولكن تظهر تأثيراتها في حياتنا اليومية، وتتفاعل مكونات الدماغ البشري مع المدخلات الواردة طوال اليوم، وكذلك يبحث العلماء عن كيفية تحليل هذه البيانات وترجمتها، وانعكاساتها على حياة الإنسان، ومن بينها الأحلام والكوابيس المزعجة

فيما نشر موقع “هاف بوست” تقريرًا عن الأسباب الرئيسة لمعاناة البعض من الكوابيس أثناء النوم، وأورد 4 منها، وهي:

1- الأكل قبل النوم مباشرة:

ثبت أن تناول الطعام قبيل النوم مباشرة، قيد يؤدي إلى المعاناة أثناء النوم، أو رؤية كوابيس مزعجة، وفق ما أورده العالم فيل لولور، وذلك بسبب عمل الجسم لتكسير الطعام، وقيامه بإرسال إشارات إلى الدماغ ليكون أكثر نشاطًا، مما قد يؤدي إلى حدوث كوابيس.

وتابع لولور: “بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطعام أن يقطع أنماط النوم بسبب التعرق الليلي والارتجاع الحمضي، ويمكن أن تؤدي الأطعمة السكرية والأطعمة الغنية بالتوابل إلى مزيد من موجات الدماغ التي تسبب اضطرابات في النوم”.

2- الأدوية والمكملات:

يمكن لمضادات الاكتئاب والمواد الأفيونية أيضًا أن تزيد من تكرار الأحلام المزعجة، حسبما ذكرت خبيرة النوم فيرينا سين، التي أجرت أبحاثًا حول النوم والدماغ منذ ما يقرب من 15 عامًا، وقالت: “في حين أنه ليس من الواضح تمامًا سبب حدوث ذلك – لا يزال هناك الكثير مما لا نفهمه عن الدماغ – فإن المستوى المتزايد من الناقلات العصبية، مثل الدوبامين، التي توفرها هذه المواد، تحدث تغييرات في الطريقة التي نحلم بها، مما يؤدي غالبًا لكوابيس أكثر حدة”.

كما يمكن أن يُعد الميلاتونين، وهو مكمل يمكن أن يساعد على النوم، مسببًا للأحلام السيئة. وقال فيل لولور: “لا يوجد دليل قاطع على كيفية تأثير الميلاتونين على الأحلام. ومع ذلك، هناك بعض الأدلة على أن المستويات العالية من الميلاتونين تسبب الكوابيس؛ لأن الإنسان أقل عرضة لترك ما يكفي من الوقت الانتقالي بين الاستيقاظ والنوم”.

3- النوم على الظهر “الاستلقاء”:

ربما يسبب لدى البعض صعوبات في التنفس، كما قد يؤدي نقص الهواء وإلى حدوث كوابيس، مثل المطاردة أو الاختناق، أو الغرق.

4- القلق والتوتر:

وهما من أبرز العوامل المسببة للكوابيس أو الأحلام المزعجة، ولا سيما للقلق الناجم عن المواقف الصادمة أو الصعبة، يمكن أن يؤدي القلق أو التوتر إلى الكوابيس، لأن العقل الباطني سيحول الأفكار المخيفة إلى قصة مخيفة غير سارة.