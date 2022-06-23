تخدم الحجاج بأكثر من 23 لغة.. “شؤون الحرمين” تقدم مبادرة الإرشاد الإثرائي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها استعدت لموسم الحج بمبادرة “الإرشاد الإثرائي” بأكثر من 23 لغة، وذلك حتى يستفيد منها حجاج بيت الله الحرام، وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن وكالة اللغات والترجمة، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام، قامت بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى مختلف خدمات الحرمين الشريفين على مدار 24 ساعة.

وأضافت أن الخدمات في مخرجاتها توائم تطلعات القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكدة أن خدمات الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة بهدف الوصول إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنه ضمن مبادرات موسم الحج، فإن وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية من المقرر أن تطلق “ملتقى همّه النسائي” الأحد القادم.

فيما ناقشت وكالتا “الشؤون الفنية والتشغيلية” و”المشاريع والدراسات الهندسية”، مشاريع البنية التحتية داخل المسجد الحرام مع الجهات الحكومية المشاركة، مع تفقد العناصر المدنية والمعمارية داخل المسجد الحرام استعدادًا للحج.