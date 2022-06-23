الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
تخدم الحجاج بأكثر من 23 لغة.. “شؤون الحرمين” تقدم مبادرة الإرشاد الإثرائي
“الأوقاف”: 415 مليون ريال دعم الهيئة للمجال التعليمي
“الإغاثة الإسلامية”: زلزال أفغانستان تسبب في تضرر 5 آلاف شخص
دراسة تكشف ارتباط التدخين بأمراض عقلية ونفسية
بعد أيام من حادثة نيرة أشرف.. رصاصة تنهي حياة طالبة داخل جامعة أردنية
“الصحة العالمية” تبحث إعلان جدري القرود “طارئًا صحيًا عالميًا”

أحدث الأخبار

تخدم الحجاج بأكثر من 23 لغة.. “شؤون الحرمين” تقدم مبادرة الإرشاد الإثرائي

تخدم الحجاج بأكثر من 23 لغة.. “شؤون الحرمين” تقدم مبادرة الإرشاد الإثرائي
١٢:١:٠٤ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها استعدت لموسم الحج بمبادرة “الإرشاد الإثرائي” بأكثر من 23 لغة، وذلك حتى يستفيد منها حجاج بيت الله الحرام، وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن وكالة اللغات والترجمة، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام، قامت بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى مختلف خدمات الحرمين الشريفين على مدار 24 ساعة.

وأضافت أن الخدمات في مخرجاتها توائم تطلعات القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكدة أن خدمات الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة بهدف الوصول إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنه ضمن مبادرات موسم الحج، فإن وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية من المقرر أن تطلق “ملتقى همّه النسائي” الأحد القادم.

فيما ناقشت وكالتا “الشؤون الفنية والتشغيلية” و”المشاريع والدراسات الهندسية”، مشاريع البنية التحتية داخل المسجد الحرام مع الجهات الحكومية المشاركة، مع تفقد العناصر المدنية والمعمارية داخل المسجد الحرام استعدادًا للحج.

الكلمات الدلالية:
الإرشاد الإثرائي الحرمين الشريفين ملتقى همّه النسائي موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
حملة أحوازية للتضامن مع المملكة ضد تهديدات إيران (صور)

حملة أحوازية للتضامن مع المملكة ضد تهديدات إيران (صور)

منذ 6 سنوات
أهم أخبار منطقة الرياض خلال أسبوع

أهم أخبار منطقة الرياض خلال أسبوع

منذ 7 سنوات
جدة تُنشئ أول محطة كهرباء بخارية على مستوى العالم

جدة تُنشئ أول محطة كهرباء بخارية على مستوى العالم

منذ 6 سنوات
«إيواء جدة» خالية من النزلاء لأول مرة منذ 8 سنوات

«إيواء جدة» خالية من النزلاء لأول مرة منذ 8 سنوات

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *