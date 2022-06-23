الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“الإغاثة الإسلامية”: زلزال أفغانستان تسبب في تضرر 5 آلاف شخص
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“الإغاثة الإسلامية”: زلزال أفغانستان تسبب في تضرر 5 آلاف شخص

“الإغاثة الإسلامية”: زلزال أفغانستان تسبب في تضرر 5 آلاف شخص
١٢:١:١١ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس برنامج الإغاثة الإسلامية، أن زلزال أفغانستان الذي ضرب عدة أقاليم صباح أمس، تسبب في تضرر 5 آلاف شخص.

وأوضح أنه من الصعب الوصول للمنطقة المنكوبة في أفغانستان، كما أن حصيلة قتلى زلزال أفغانستان مرشحة للارتفاع لوجود مفقودين.

وأكدت وسائل إعلام أفغانية، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، ارتفع إلى 1500 قتيل وأكثر من 2000 مصاب.

وأعلنت إدارة الكوارث، أن السلطات تواصل عمليات الإنقاذ، باستخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء، لافتة إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة، مؤكدة أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا.

وأضافت أن الزلزال الذي ضرب في أقاليم بكتيكا وننكرهار وخوست، دمر نحو 2000 منزل في جنوب شرق البلاد.

وأشارت إلى أن صعوبة الوصول للمنطقة التي ضربها الزلزال زادت من الكارثة، لافتة إلى أن باكستان تسعى لإقامة مخيم للنازحين من المناطق التي ضربها الزلزال قرب الحدود.

 فيما أكدت حركة طالبان، أنها ليست قادرة على التعامل مع حادثة الزلزال بمفردها وطلبت الدعم الدولي، مشيرة إلى أن نقص المعدات الطبية والأدوية زاد من ضحايا الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا شدته 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مؤكدة أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترًا من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترًا.

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أفغانستان باكستان برنامج الإغاثة الإسلامية حركة طالبان خوست زلزال أفغانستان مقياس ريختر

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