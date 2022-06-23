بعد أيام من حادثة نيرة أشرف.. رصاصة تنهي حياة طالبة داخل جامعة أردنية

تواصل- فريق التحرير

لقيت طالبة في الأردن مصرعها، صباح اليوم، إثر مقتلها بعيار ناري، في واقعة تأتي بعد أيام من حادثة قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وأطلق أحد الأشخاص عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، وتوفيت متأثرة بجروحها بعدما نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام في الأردن. فيما باشرت السلطات التحقيقات لتحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه.

وقبل أيام اجتاحت مصر، صدمة وغضب بعد ذبح الطالبة نيرة أشرف بسكين أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأعلن النائب العام في مصر، أمس، تحديد أولي جلسات محاكمة المتهم، وذلك يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وأمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.