“الصحة العالمية” تبحث إعلان جدري القرود “طارئًا صحيًا عالميًا”

تواصل – فريق التحرير

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تبحث إعلان الفيروس المسبب لمرض “جدري القرود”طارئًا صحيًا عالميًا.

وأوضحت أنه لا يوجد تغيير في شكل الفيروس، وأنها تعمل على رصده وبحث التسلسل الجيني له، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها جدري القرود في بلدان لا يتوطن فيها، وهو نفس النوعية الموجودة في غرب أفريقيا.

وأكدت أنه يمكن احتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة، وأنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لاحتوائه تكون بتتبع الحالات وعزلها، مع أنها في الوقت نفسه، غير واثقة في هذه المرحلة من وقف انتشار المرض.

فيما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس المسبب لمرض “جدري القرود”، مؤكدة أنها لا تستبعد احتمال تدفق الفيروس وسط الزيادة في السفر الدولي على خلفية تخفيف القواعد والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الكويتية، أن الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس جدري القرود، أثبتت أن الفيروس وصل إلى البلاد، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بجدري القرود.

كما سجلت وزارة الصحة اللبنانية، أول إصابة بجدري القرود، مؤكدة أن الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليًا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية مشيرة إلى أنها تتابع المخالطين المقربين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد وتسجيل 2103 حالات إصابة مؤكدة بالمرض، وذلك في نحو 42 دولة.