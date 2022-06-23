لهذا السبب.. خبير طقس ينصح بقضاء إجازة الحج بالمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة

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نصح خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، بقضاء إجازة الحج هذا العام في المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة مع أجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن تتساقط أمطار رعدية ومتفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد، وأن الفرصة مهيأة لجريان السيول، وأن الحالة تستمر – بمشيئة الله – أيامًا، وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة النبوية ومناطق أخرى.

وأضاف أن هناك إجماعًا من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة وجنوب الشرقية، ونواحي الربع الخالي من المملكة، وتشمل أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن بداية الأمطار خلال نهاية هذا الأسبوع.

وأشار إلى أنه حسب المراصد، فإنه متوقع اليوم، أن تسود أجواء من حارة إلى حارة جدًا على مناطق مختلفة من المملكة والخليج، كما أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان واليمن وما بين عُمان والإمارات، ورياح مثيرة للغبار من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية وجنوب غرب حائل.