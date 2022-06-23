بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بريطانيا، اليوم، أنها فرضت عقوبات جديدة على روسيا، تشمل الصناعات الكيماوية والبيولوجية، وقالت بريطانيا إن العقوبات ضد روسيا تشمل الخدمات المالية المتعلقة باستيراد الحديد والفولاذ.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، صرحت يوم الجمعة الماضي، عن اتخاذ بلادها عدة خطوات قادمة من شأنها تصعيد العقوبات ضد روسيا خلال الشهور القادمة، وفقًا لـ”العربية”.

وأوضحت الخارجية البريطانية أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على إمداد أوكرانيا بالمزيد من العتاد العسكري المتطور، لتستطيع الصمود أمام آلة الحرب الروسية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، منذ نحو أسبوع، أن لندن قررت فرض عقوبات جديدة على قطاع النقل الجوي الروسي.

وأكد رئيس وزراء إيطاليا، أنه يجب مواصلة فرض عقوبات على روسيا لإحضارها إلى طاولة المفاوضات.

كما أعلنت الحكومة البريطانية عن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا، وفقًا لـ”فرانس برس”.

وقالت الوكالة الفرنسية: إن العقوبات البريطانية الجديدة تشمل حظرًا للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية وخاصة عنصر البلاديوم.

فيما أكدت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، آن ماري تريفيليان، أن العقوبات الجديدة ستلحق مزيدًا من الضرر بآلة الحرب الروسية.

يأتي هذا في الوقت الذي أوضح فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العقوبات على روسيا استثنت الغذاء والسماد، لكن الكرملين اختار عمدًا منع هذه الصادرات من أوكرانيا، مؤكدًا أن هناك فائضًا من القمح الذي أنتج هذا العام في أوكرانيا لا يمكن إخراجه بسبب حصار روسيا للموانئ.