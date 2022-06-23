ألمانيا ترفع مستوى التأهب ووزير الاقتصاد يكشف مشكلة إمدادات الغاز

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كشف وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن قرار ألمانيا رفع مستوى التأهب، بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، عقب انخفاض بنسبة 60% في عمليات التسليم من موسكو، عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”.

وقال هابي: “نحن نواجه أزمة غاز، الغاز أصبح الآن سلعة نادرة”، وأضاف في هذا الإطار، ستكون الحكومة قادرة على دعم الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة. وصولاً إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة بتنظيم قانون.

وتعاني أوروبا من نقص إمدادات الوقود، جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وفرض عقوبات دولية على الأخيرة، التي ردت بقطع إمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يمر تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا – خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيس في أوروبا – بنسبة 60%، فيما تشهد إيطاليا خفض المعروض بمقدار النصف وشهدت النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا أيضًا تخفيضات في الإمدادات.

وتسعى دول أوروبا لتأمين احتياجاتها من الوقود، قبل حلول الشتاء، لتوفيره بسعر مناسب، أو الاعتماد على بدائل تقليدية أو قديمة لتوفير الوقود، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الغاز المستورد بثمن باهظ.