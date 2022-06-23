بريطانيا تُحذر من مجاعة عالمية كبرى إذا استمر هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، من مجاعة عالمية كبرى تجتاح العالم إذا لم تُحل أزمة تصدير القمح من أوكرانيا.

وأكدت أن أزمة الحبوب يجب أن تعالج خلال الشهر القادم، وإلا فإن النتائج ستكون كارثية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الجوع كسلاح في حربه على أوكرانيا والعالم.

وأوضحت أن الأمن الأوروبي مهدد نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا، وأن بلادها تدعم المحادثات الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أنه على الجميع ألا يسمح لموسكو بالمماطلة.

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على مساعدة لندن للأوكرانيين، مشيرًا إلى أنه سيدافع عن ذلك خلال قمة مجموعة السبع التي ستعقد في نهاية الأسبوع.

وكشفت الاستخبارات البريطانية، أن القوات الأوكرانية انسحبت من الجبهة الجنوبية لمدينة دونباس لتجنب تطويقها، مؤكدة أن القوات الروسية تقدمت بشكل كبير منذ الأحد الماضي في الجبهة الجنوبية لمدينة دونباس.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتين في جنوب مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك شرقي البلاد، وأنها تُنفذ عملية عسكرية متواصلة لهزيمة القوات الروسية في جزيرة الأفعى في البحر الأسود.