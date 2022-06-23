الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بريطانيا تُحذر من مجاعة عالمية كبرى إذا استمر هذا الأمر
الأولى منذ 158 عامًا.. ظاهرة فلكية في سماء المملكة تستمر 3 أيام (فيديو)
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
أسعار الذهب في المملكة اليوم.. تعرف على سعر الجرام عيار 21
الشروط ورابط التقديم.. جامعة أم القرى تُعلن حاجتها لـ 854 وظيفة
فيديو يسُر الناظرين.. ازدحام المعتمرين في صحن الطواف وسط استعدادات مبكرة لراحة الحجاج

أحدث الأخبار

بريطانيا تُحذر من مجاعة عالمية كبرى إذا استمر هذا الأمر

بريطانيا تُحذر من مجاعة عالمية كبرى إذا استمر هذا الأمر
٠٩:١:٤١ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، من مجاعة عالمية كبرى تجتاح العالم إذا لم تُحل أزمة تصدير القمح من أوكرانيا.

وأكدت أن أزمة الحبوب يجب أن تعالج خلال الشهر القادم، وإلا فإن النتائج ستكون كارثية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الجوع كسلاح في حربه على أوكرانيا والعالم.

وأوضحت أن الأمن الأوروبي مهدد نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا، وأن بلادها تدعم المحادثات الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أنه على الجميع ألا يسمح لموسكو بالمماطلة.

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على مساعدة لندن للأوكرانيين، مشيرًا إلى أنه سيدافع عن ذلك خلال قمة مجموعة السبع التي ستعقد في نهاية الأسبوع.

وكشفت الاستخبارات البريطانية، أن القوات الأوكرانية انسحبت من الجبهة الجنوبية لمدينة دونباس لتجنب تطويقها، مؤكدة أن القوات الروسية تقدمت بشكل كبير منذ الأحد الماضي في الجبهة الجنوبية لمدينة دونباس.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتين في جنوب مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك شرقي البلاد، وأنها تُنفذ عملية عسكرية متواصلة لهزيمة القوات الروسية في جزيرة الأفعى في البحر الأسود.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البحر الأسود القمح بريطانيا بوتين روسيا مجاعة عالمية

مواد ذات صلة

المزيد
لتأخر الرواتب.. إضراب الأطباء والعمال يوقف الخدمة بمستشفى خاص في الخبر (صور)

لتأخر الرواتب.. إضراب الأطباء والعمال يوقف الخدمة بمستشفى خاص في الخبر (صور)

منذ 6 سنوات
تعليم الرياض يمدد فترة التقديم على “التشكيلات الإشرافية”

تعليم الرياض يمدد فترة التقديم على “التشكيلات الإشرافية”

منذ 8 سنوات
الجبير: لا تحفظات من أي دولة على بنود إعلان الرياض

الجبير: لا تحفظات من أي دولة على بنود إعلان الرياض

منذ 7 سنوات
محكمة إيرانية تؤيد حبس 10 متهمين بالاعتداء على سفارة المملكة في طهران

محكمة إيرانية تؤيد حبس 10 متهمين بالاعتداء على سفارة المملكة في طهران

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *