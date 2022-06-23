أسعار الذهب في المملكة اليوم.. تعرف على سعر الجرام عيار 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم في المملكة ارتفاعًا طفيفًا، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 221.12 ريال، أي ما يعادل 58.96 دولار، والجرام عيار 22 نحو 202.69 ريال/ 54.05 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة 193.48 ريال/ 51.59 دولار، في حين وصل سعر الجرام عيار 18 إلى 165.84 ريال/ 44.22 دولار.

وجاء سعر أوقية الذهب “بيع” بنحو 6877.50 ريال/ 1834 دولارًا، فيما بلغ سعر البيع نحو 6881.25 ريال/ 1835 دولارًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة، بعد أن أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مجددًا، التزام البنك بمكافحة التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1832.91 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% أيضًا إلى 1834.30 دولار.

وفي سياق مواز، استقر الدولار عند مستويات مرتفعة، بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 923.62 دولار في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.