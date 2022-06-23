الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
أسعار الذهب في المملكة اليوم.. تعرف على سعر الجرام عيار 21
الشروط ورابط التقديم.. جامعة أم القرى تُعلن حاجتها لـ 854 وظيفة
فيديو يسُر الناظرين.. ازدحام المعتمرين في صحن الطواف وسط استعدادات مبكرة لراحة الحجاج
فيديو مؤثر.. تلاوة خاشعة من الشيخ ياسر الدوسري لـ”أطول قسم في القرآن”
7 نصائح تحمي طفلك من الإصابة بالتهابات الأذن

اقتصادية

أسعار الذهب في المملكة اليوم.. تعرف على سعر الجرام عيار 21

أسعار الذهب في المملكة اليوم.. تعرف على سعر الجرام عيار 21
٠٨:١:٠٥ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار الذهب اليوم في المملكة ارتفاعًا طفيفًا، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 221.12 ريال، أي ما يعادل 58.96 دولار، والجرام عيار 22 نحو 202.69 ريال/ 54.05 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة 193.48 ريال/ 51.59 دولار، في حين وصل سعر الجرام عيار 18 إلى 165.84 ريال/ 44.22 دولار.

وجاء سعر أوقية الذهب “بيع” بنحو 6877.50 ريال/ 1834 دولارًا، فيما بلغ سعر البيع نحو 6881.25 ريال/ 1835 دولارًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة، بعد أن أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مجددًا، التزام البنك بمكافحة التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1832.91 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% أيضًا إلى 1834.30 دولار.

وفي سياق مواز، استقر الدولار عند مستويات مرتفعة، بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 923.62 دولار في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب في السعودية الذهب اليوم الذهب في المملكة سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
انخفاض أسعار النفط دون 120 دولارًا للبرميل

انخفاض أسعار النفط دون 120 دولارًا للبرميل

منذ أسبوع واحد
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة.. عيار 22 يسجل 202 ريال للجرام

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة.. عيار 22 يسجل 202 ريال للجرام

منذ أسبوع واحد
الذهب يتراجع.. سعر الجرام عيار 21 يسجل نحو 196 ريالاً

الذهب يتراجع.. سعر الجرام عيار 21 يسجل نحو 196 ريالاً

منذ أسبوع واحد
النفط يشهد تداولات مضطربة بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

النفط يشهد تداولات مضطربة بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

منذ 4 أيام

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *