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فيديو يسُر الناظرين.. ازدحام المعتمرين في صحن الطواف وسط استعدادات مبكرة لراحة الحجاج
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فيديو يسُر الناظرين.. ازدحام المعتمرين في صحن الطواف وسط استعدادات مبكرة لراحة الحجاج

فيديو يسُر الناظرين.. ازدحام المعتمرين في صحن الطواف وسط استعدادات مبكرة لراحة الحجاج
٠٨:١:٣٢ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية اليوم، ازدحام المعتمرين في صحن الطواف حول الكعبة المشرفة، في مشهد إيماني يُسعد القلوب ويُريح النفوس.

يأتي هذا مع قرب انتهاء تصريحات العمرة استعداد لموسم الحج، وسط استعدادات مبكرة لراحة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله.

فيما قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1443هـ.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إجراءات العزل لمصابي فيروس كورونا في حج هذا العام ستكون داخل خيام مقدمي الخدمة، حيث تم من خلال بعض الشركات تخصيص نسب محددة من الخيام لإجراءات العزل، مؤكدة أنه في حال وجود أي تقصير سيكون هناك عقوبات فورية قد تشمل تعويضات مباشرة للحاج الذي لم تُقدّم له الخدمة المطلوبة.

وأكدت “خطوطُ  الطيران”، أنها تُنفذ خلال موسم حج هذا العام 1443هـ مبادرةً مجانيةً هي الأولى من نوعها تعنى بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية للمجموعات تتضمنُ إصدارَ بطاقة الصعود للطائرة وكذلك بطاقة الأمتعة، إلى جانب استلام أمتعة المجموعات من مقر سكنهم في مكة المك

رمة أو المدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ 24 إلى 72 ساعة.

 

الكلمات الدلالية:
حجاج بيت الله صحن الطواف ضيوف الرحمنـ وزارة الحج والعمرة موسم الحج

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