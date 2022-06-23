فيديو مؤثر.. تلاوة خاشعة من الشيخ ياسر الدوسري لـ”أطول قسم في القرآن”

تواصل- وكالات

نشرت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو لتلاوة خاشعة من الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، لسورتي الشمس والشرح من صلاة العشاء أمس الأربعاء، 23 ذوالقعدة 1443هـ.

كانت التلاوة حول التأكيد بأطول قسم في القرآن، على تعظيم تزكية النفس بالطاعات، وخسارة دسّها بالمعاصي، والمنة على النبي (صلى الله عليه وسلم) بتمام النعم المعنوية عليه.

وتكثف المملكة جهودها من أجل الاستعداد لموسم الحج 1443هـ، واستقبال ضيوف الرحمن من شتي أنحاء العالم، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وشهدت الخدمات في المسجد الحرام تطورًا كبيرًا من خلال تطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام بما يحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – في توفير كل ما من شأنه تسخير كامل الطاقات لخدمة رواد بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.