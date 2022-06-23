الشروط ورابط التقديم.. جامعة أم القرى تُعلن حاجتها لـ 854 وظيفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل عدد 854 وظيفة، من الوظائف الأكاديمية، “معيد ومحاضر وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ”، بالإحلال وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك بمقر الجامعة الرئيس وفروعها، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

* شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية:

1- الأولوية لمن لا يشغل وظيفة حكومية.

2 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة، ولائقًا صحيًا.

3 – انطباق الشروط الخاصة حسب الإعلان التفصيلي لكل وظيفة.

4- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة.

5 – جميع الوظائف بنظام التعاقد، علمًا بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفًا نهائيًا.

6- أن يكون التقدم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوفٍ للشروط.

7- أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد.

* يلزم إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًا:

1- السيرة الذاتية.

2- صورة من الهوية الوطنية.

3- صورة من المؤهلات العلمية، “الشهادات والسجل الأكاديمي”.

4- صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم، “في حال كانت ممنوحة من جامعة من خارج المملكة”.

5- نسخة من الأبحاث المنشورة فيما يخص وظيفة، “أستاذ مساعد وأستاذ مشارك، أستاذ”.

1- يُشترط لوظائف معيد ما يلي:

أ- ألا يتجاوز عمر المتقدم 29 عامًا لوظيفة معيد.

ب – ارتباط التخصص خلال مرحلة البكالوريوس، مع الوظيفة المعلن عنها، على ألا يقل تقديره عن جيد جدًا.

ج – أن يكون المؤهل البكالوريوس، صادرًا من جامعة من داخل المملكة أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

2 – يُشترط لوظائف محاضر، ما يلي:

أ- ألا يتجاوز عمر المتقدم 34 عامًا لوظيفة محاضر.

ب – ارتباط التخصص خلال مرحلتي، “البكالوريوس والماجستير”، على ألا يقل التقدير عن جيد جدًا في كلا المرحلتين.

ج- أن تكون المؤهلات، “البكالوريوس والماجستير”، صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

3 – يُشترط لوظائف أستاذ مساعد، ما يلي:

أ – ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عامًا لوظيفة أستاذ مساعد.

ب – الأولوية لمن له نشر علمي بعد حصوله على درجة الدكتوراه، أو على رتبة أستاذ مساعد.

ج – ارتباط التخصص خلال مراحل، “البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”، على ألا يقل التقدير عن جيد جدًا في جميع المراحل.

د – أن تكون المؤهلات، “البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”، صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

4 – يُشترط لوظائف أستاذ مشارك، ما يلي:

أ- الأولوية لمن له نشر علمي على رتبة أستاذ مشارك.

ب – ارتباط التخصص خلال مراحل “البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”.

ج – أن تكون المؤهلات، “البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”، وقرار الترقية لرتبة أستاذ مشارك؛ صادرة من جامعة بالمملكة أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

5- يُشترط لوظائف أستاذ، ما يلي:

أ- الأولوية لمن له نشر علمي على رتبة أستاذ.

ب – أن تكون المؤهلات، “البكالوريوس والماجستير والدكتوراه” وقرارات الترقية لرتبة أستاذ مشارك وأستاذ؛ صادرة من جامعة بالمملكة أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

* موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن، بدأ من أمس الأربعاء بتاريخ 1443/11/23هـ الموافق 2022/06/22م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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