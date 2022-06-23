كل ما تريد معرفته عن إلزام الشاحنات بتركيب حواجز الحماية من أول يوليو القادم

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنه وفقًا للمواصفات الفنية المحدثة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، فقد قررت إلزام جميع الناقلين على الطرق البرية بتركيب حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات وأنصاف المقطورات التي تزن 3.5 طن فأكثر، وذلك بداية من 1 يوليو المقبل.

وأكدت – حسب صحيفة “اليوم”، أن “المقاييس والجودة”، أقرت المواصفات الجديدة المعتمدة، التي تم فرضها على الشاحنات والمقطورات إلزامًا بتركيب حواجز أمامية على هذا النحو:

1 – ألا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الأمامي عن 100 مم، بينما يكون 120 مم للتي تتجاوز 12 طنًا.

2 – ألا تكون زوايا الحاجز الأمامي حادة، وألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية الأمامي عن الأرض عن 400 مم. إضافة إلى تركيب حواجز حماية خلفية، على ألا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الخلفي عن 100 مم، بينما يكون 120 مم للتي تتجاوز 12 طنًا.

3 – ألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية والأرض على 450 مم عند تحميل الشاحنة، مع تركيب حاجز حماية جانبية، على ألا تزيد المسافة من الحافة السفلية للحاجز وسطح الأرض على 450 مم.

4 – ألا تزيد المسافة بين الحواجز على 300 مم، والحد الأقصى بين الحاجز والإطار 300 مم.

وأضافت أنه سعيًا لتعزيز مستوى السلامة المرورية، فإنه يجب على المصنعين الالتزام بطريقة موحدة لتصنيع الحواجز لسهولة الرقابة عليها، والتأكد من تحقيق تلك المتطلبات بطريقة سهلة لضمان جودة التصنيع والتركيب.

وأشارت إلى أنه لضمان المحافظة على صحة وسلامة مستخدمي الطرق، وطبقًا لمتطلبات اللائحة الفنية لحواجز الشاحنات والمقطورات، فإن تركيب الحواجز أصبح أمرًا إلزاميًّا على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل.