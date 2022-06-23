7 نصائح تحمي طفلك من الإصابة بالتهابات الأذن

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التهاب الأذن يُعد أحد أكثر أنواع العدوى عند الأطفال، والتي تستهدف نحو 80% من الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 شهرًا، ويمكن أن يصيب البالغين أيضًا، لكن الأطفال يصابون بها بشكل أكثر لأن أجهزة المناعة لديهم لا تزال ضعيفة.

ولكي تحمي طفلك من التهابات الأذن، يجب اتخاذ خطوات لتقليل فرص الإصابة بها، حسبما نشر موقع webmd، فالبرد أو الأنفلونزا أو الحساسية قد تتسبب فى آلام الأذن، لأنها تؤدي إلى احتقان وتورم في الممرات الأنفية والحلق، عندما يتراكم السائل ولا يستنزف بشكل فعال، يمكن أن يزيد من فرصتك في الإصابة بعدوى الأذن .

ومن الأمور التي تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الأذن:

شرب الأطفال من الزجاجة أثناء الاستلقاء.

استخدام اللهايات.

كثرة الأعداد في حضانات الأطفال.

التعرض لدخان السجائر وأنواع أخرى من تلوث الهواء.

وإليكم مجموعة من النصائح لمنع إصابة الطفل بالتهابات الأذن:

1-الرضاعة الطبيعية:

يميل الأطفال الذين يرضعون لمدة 12 شهرًا أو أكثر إلى الإصابة بعدوى أقل.

2-الهواء النقي:

لا تعرض طفلك لدخان السجائر.

3-التطعيمات:

لقاحات الإنفلونزا والمضادة للمكورات الرئوية والتطعيمات الفيروسية والبكتيرية بشكل منتظم.

4-لا تستخدم اللهايات:

ابذل قصارى جهدك لفطم طفلك عنها.

5-النظافة:

نظف يدي طفلك كثيرًا بالماء والصابون، وابعد الأشياء المتسخة عن فم طفلك.

6-السعال أو العطس في الكوع

بعيدًا عن وجه طفلك.

7-عدم مشاركة أواني الأكل أو الشرب

لإبعاده عن فرص تعرضه للإصابة.